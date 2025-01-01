Lilla Voval Quartet. Вокальный квартет, дудук и сантур

Музыкальный ансамбль «Lillà»: многообразие голосов и культур

Музыкальный ансамбль «Lillà» был основан в марте 2022 года и состоит из четырех девушек, исполняющих полифонические, многоязычные и многожанровые композиции акапелла. Идея создания квартета пришла в голову Диане Айвазян, одной из участниц, которая долгое время ждала подходящего момента для формирования этого уникального коллектива.

Когда такой момент настал, Диана создала группу в социальных сетях под названием «квартет». С этого начались встречи и репетиции, и первыми произведениями стали армянские духовные аранжировки для четырех голосов. Таким образом, был создан уникальный квартет с глубокой эмоциональной составляющей.

Происхождение названия

Название «Lillà», что в итальянском означает «сирень», было выбрано в честь сезона, когда распускаются эти цветы. Голоса девушек слились воедино, несмотря на то, что ранее они никогда не пели вместе. Чем гармоничнее звучали их голоса, тем крепче становилась их дружба, что способствовало полному формированию коллектива.

Дебют и активная жизнь ансамбля

Квартет дебютировал 31 марта 2022 года в Гюмри на площадке Технопарка. В рамках концерта под управлением дирижера Гарика Кюркчяна ансамбль исполнил несколько четырехголосных произведений Комитаса. После успешного дебюта девушки начали активно выступать на многочисленных концертах, получая признание и любовь зрителей.

Разнообразие репертуара

Некоторые современные армянские композиторы начали создавать произведения специально для «Lillà». Это позволило участницам принимать участие в конкурсах и концертах новых композиторов. Репертуар вокального квартета включает как древнюю барочную музыку, так и современную армянскую и духовую музыку, а также полифонические аранжировки джазовых произведений. Интересно, что у ансамбля нет строгих границ в репертуаре.

Формат исполнения

Одной из ключевых особенностей квартета является отсутствие фиксированного распределения голосов: каждая из певиц может исполнять сольные партии. Распределение голосов меняется в зависимости от жанра произведения, а ведущий голос выбирается в соответствии с конкретным номером.

География выступлений

В настоящее время квартет активно выступает в Армении, Грузии и на Кипре, радуя слушателей своим уникальным звучанием и неподражаемым стилем. Художественный руководитель Диана Айвазян и участницы Анна Хачатрян, Мариам Ховханнисян и Мариана Геворгян продолжают развивать и обогащать музыкальное искусство, находя новые формы самовыражения в своих выступлениях.