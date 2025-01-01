Меню
Lillà Vocal Quartet. Вокальный квартет, дудук и сантур
12+
О концерте

Сольное выступление квартета Lillà в Перми

24 апреля в Перми состоится особенный концерт — сольное выступление вокального квартета Lillà из Армении. Этот день отмечен памятью жертв Геноцида армян 1915 года, трагической даты, разделившей историю народа на «до» и «после». Память и культура неразрывны, и именно в этот день в частной филармонии «Триумф» прозвучит армянская музыка во всей её глубине и красоте.

Программа концерта

На сцене — Lillà vocal quartet, коллектив из Еревана, который представит духовные песнопения XVI века, народные песни в обработке Комитаса, а также сочинения Саята-Новы, Эдгара Ованнисяна и других выдающихся армянских композиторов. Квартету будут аккомпанировать армянские национальные инструменты:

  • Сантур — Маринэ Балумян
  • Дудук — Haykaz Balumyan

Особое значение концерта

Для квартета это выступление имеет особое значение. Основательница и солистка ансамбля — Диана Айвазян — родилась и выросла в Перми и окончила Пермский музыкальный колледж. Концерт станет для неё встречей с городом, друзьями, педагогами и, конечно, с армянской диаспорой.

«Мы знаем, что значит скучать по родине. И хотим подарить зрителям возможность хотя бы на миг перенестись к подножию Арарата и почувствовать дыхание Армении», — говорят музыканты.

Дополнительные мероприятия

В этот день также состоятся следующие мероприятия:

  • 15:00 — в армянской церкви Перми пройдет поминальная встреча, где коллектив исполнит духовные песнопения и вместе со всеми зажжёт свечи памяти. Вход свободный для всех желающих.
  • 19:00 — сольный концерт квартета Lillà в Частной филармонии «Триумф», вход по билетам.

Приходите, чтобы вместе почтить память и прикоснуться к вечной музыке.

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1600 ₽

