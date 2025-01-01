Lillà Vocal Quartet. Вокальный квартет, дудук и сантур

24 апреля в Перми состоится особенный концерт — сольное выступление вокального квартета Lillà из Армении. Этот день отмечен памятью жертв Геноцида армян 1915 года, трагической даты, разделившей историю народа на «до» и «после». Память и культура неразрывны, и именно в этот день в частной филармонии «Триумф» прозвучит армянская музыка во всей её глубине и красоте.
На сцене — Lillà vocal quartet, коллектив из Еревана, который представит духовные песнопения XVI века, народные песни в обработке Комитаса, а также сочинения Саята-Новы, Эдгара Ованнисяна и других выдающихся армянских композиторов. Квартету будут аккомпанировать армянские национальные инструменты:
Для квартета это выступление имеет особое значение. Основательница и солистка ансамбля — Диана Айвазян — родилась и выросла в Перми и окончила Пермский музыкальный колледж. Концерт станет для неё встречей с городом, друзьями, педагогами и, конечно, с армянской диаспорой.
«Мы знаем, что значит скучать по родине. И хотим подарить зрителям возможность хотя бы на миг перенестись к подножию Арарата и почувствовать дыхание Армении», — говорят музыканты.
В этот день также состоятся следующие мероприятия:
Приходите, чтобы вместе почтить память и прикоснуться к вечной музыке.