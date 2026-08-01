Концерт Lil Pump в России

22 августа в VK Stadium пройдет грандиозное событие — концерт легенды западного хип-хопа 2010-х, Lil Pump. Организаторы мероприятия, агентство Force Events, зарекомендовали себя как надежный проводник западной музыки, привозивших таких исполнителей, как Gucci Mane, Джейсон Деруло и Benny The Butcher.

Возвращение одного из символов «новой школы»

Lil Pump стал настоящим символом новой волны рэпа, привнесшим в жанр яркий визуальный стиль. Его цветные дреды ассоциируются не только с ним, но и с модным течением рэпа того времени. Хиты Lil Pump, такие как одна из самых запоминающихся строк «Eskeetit» (искаженное «Let's get it»), нашли отклик у молодежи и стали частью культурного лексикона 2017 года.

Энергетика шоу

Концерты Lil Pump — это всегда яркое, мощное шоу с бескомпромиссной энергетикой. Зрителей ожидает дикая атмосфера, мощный бас и непередаваемый драйв. Lil Pump уже успел порадовать русскую публику своими совместными работами с местными артистами и выразил любовь к нашей культуре.

Не пропустите!

Приглашаем вас присоединиться к этому увлекательному событию! Точные тайминги выступления будут опубликованы за несколько дней до события в социальных сетях организатора. Обратите внимание, что билет Meet & Greet не дает право прохода на концерт.