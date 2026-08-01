Lil Pump Meet & Greet

Lil Pump возвращается в Россию с концертом

22 августа в VK Stadium пройдет долгожданный концерт Lil Pump — одного из самых ярких представителей западного хип-хопа 2010-х. Это событие организовано агентством Force Events, которое уже успело порадовать зрителей выступлениями Gucci Mane, Джейсона Деруло и других звезд мирового масштаба.

Звезда новой школы

Lil Pump стал символом «новой школы» рэпа, раскрепостив жанр и привнеся в него яркие визуальные элементы. Его характерные цветные дреды стали ассоциироваться не только с его образом, но и с модной культурой рэпа того времени.

Музыкальное наследие

Исполнитель не только выпустил множество хитов, но и создал слоганы поколения. Например, его знаменитая фраза «Eskeetit!» (искаженное «Let's get it») стала неотъемлемой частью 2017 года. Концерты Lil Pump всегда отличаются яркой энергетикой, мощным басом и настоящим шоу.

Вернется с сольным выступлением

Lil Pump уже успел знакомиться с российской публикой, сотрудничая с местными артистами и выражая любовь к культуре нашей страны. Теперь он возвращается с первым большим клубным сольным концертом, чтобы порадовать фанатов настоящим масштабным шоу!

Следите за новостями, точные тайминги выступления будут опубликованы за несколько дней до события в социальных сетях организатора.

Обратите внимание: Билет Meet & Greet не дает право прохода на концерт.