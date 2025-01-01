Меню
Лики лета
Киноафиша Лики лета

Спектакль Лики лета

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Лика Рулла: музыкальная звезда на сцене Театра им. Вахтангова

Лето — это время, когда в нас расцветает что-то особенное. И именно в это время зрители смогут насладиться творчеством Лики Руллы, актрисы и певицы, известной своей удивительной харизмой и талантом на российской музыкальной сцене.

Творческое наследие

Лика Рулла — звезда мюзиклов, чьи роли запомнились зрителям благодаря блестящему исполнению и ярким образам. В её репертуаре можно найти такие популярные постановки, как:

  • «CHICAGO»
  • «MAMMA MIA!»
  • «Ромео и Джульетта»
  • «We Will Rock You»
  • «Монте-Кристо»
  • «Zorro»
  • «Граф Орлов»
  • «Анна Каренина»
  • «Золушка»
  • «ПраймТайм»

Успех в Санкт-Петербурге и за его пределами

Петербургский зритель оценил актрису по достоинству, особенно в Театре музыкальной комедии. Однако не только в Северной столице Лика завоевала сердца зрителей. Её моноспектакль «Монологи о любви» стал настоящим хитом, привлекая внимание как в Санкт-Петербурге, так и в Москве и Екатеринбурге. Эта постановка уже несколько сезонов украшает афиши крупнейших музыкальных театров России.

Телевизионные успехи

Лика Рулла также является частой гостьей программы «Романтика Романса» на телеканале «Культура», где она делится своим талантом и любовью к музыке с широкой аудиторией.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля и погрузиться в мир музыкального искусства вместе с Ликой Руллой!

В ролях
Лика Рулла

Ноябрь
1 ноября суббота
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
