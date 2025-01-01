Спектакль Лики лета

Лето — это время, когда в нас расцветает что-то особенное. И именно в это время зрители смогут насладиться творчеством Лики Руллы, актрисы и певицы, известной своей удивительной харизмой и талантом на российской музыкальной сцене.
Лика Рулла — звезда мюзиклов, чьи роли запомнились зрителям благодаря блестящему исполнению и ярким образам. В её репертуаре можно найти такие популярные постановки, как:
Петербургский зритель оценил актрису по достоинству, особенно в Театре музыкальной комедии. Однако не только в Северной столице Лика завоевала сердца зрителей. Её моноспектакль «Монологи о любви» стал настоящим хитом, привлекая внимание как в Санкт-Петербурге, так и в Москве и Екатеринбурге. Эта постановка уже несколько сезонов украшает афиши крупнейших музыкальных театров России.
Лика Рулла также является частой гостьей программы «Романтика Романса» на телеканале «Культура», где она делится своим талантом и любовью к музыке с широкой аудиторией.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля и погрузиться в мир музыкального искусства вместе с Ликой Руллой!