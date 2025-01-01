LIKE Influencer Awards 2024

IV Ежегодная Национальная Премия

В Москве состоится IV ежегодная национальная премия «LIKE Influencer Awards». Это событие отмечает достижения популярных артистов и блогеров в области музыки, кино, телевидения и интернета. На одной сцене соберутся самые яркие представители российского шоу-бизнеса, которые делают наш мир красивее и ярче, а также молодые таланты, уже имеющие свою «армию» подписчиков.

Номинанты

В этом году в списке номинантов можно увидеть звезд, которые стали символами своего времени. Среди них:

Ида Галич

Павел Воля

Ляйсан Утяшева

Дмитрий Маликов

Юлианна Караулова

Полина Гагарина

Влад Бумага

Анна Хилькевич

Zivert

Джиган

Оксана Самойлова

Екатерина Варнава

Рузиль Минекаев

Аня Покров

MIA BOYKA

Саша Стоун

Milana Star

Алексей Жидковский

Artik & Asti

Карина Мурашкина

Amirchik

Наташа Гасанханова

Мария Погребняк

Юлия Годунова

Юля Пушман

Милана Хаметова

и многие другие

Обратите внимание, что состав артистов может измениться, и организаторы обещают приятные сюрпризы. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!