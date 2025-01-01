Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
LIKE Influencer Awards 2024
Билеты от 5000₽
Киноафиша LIKE Influencer Awards 2024

LIKE Influencer Awards 2024

0+
Возраст 0+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

IV Ежегодная Национальная Премия 

В Москве состоится IV ежегодная национальная премия «LIKE Influencer Awards». Это событие отмечает достижения популярных артистов и блогеров в области музыки, кино, телевидения и интернета. На одной сцене соберутся самые яркие представители российского шоу-бизнеса, которые делают наш мир красивее и ярче, а также молодые таланты, уже имеющие свою «армию» подписчиков.

Номинанты 

В этом году в списке номинантов можно увидеть звезд, которые стали символами своего времени. Среди них:

  • Ида Галич
  • Павел Воля
  • Ляйсан Утяшева
  • Дмитрий Маликов
  • Юлианна Караулова
  • Полина Гагарина
  • Влад Бумага
  • Анна Хилькевич
  • Zivert
  • Джиган
  • Оксана Самойлова
  • Екатерина Варнава
  • Рузиль Минекаев
  • Аня Покров
  • MIA BOYKA
  • Саша Стоун
  • Milana Star
  • Алексей Жидковский
  • Artik & Asti
  • Карина Мурашкина
  • Amirchik
  • Наташа Гасанханова
  • Мария Погребняк
  • Юлия Годунова
  • Юля Пушман
  • Милана Хаметова
  • и многие другие

Обратите внимание, что состав артистов может измениться, и организаторы обещают приятные сюрпризы. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

Елка для взрослых!
16+
Вечеринка
Елка для взрослых!
24 декабря в 19:00 Останкино
от 1000 ₽
Евгений Мартынов. Яблони в цвету
0+
Эстрада
Евгений Мартынов. Яблони в цвету
30 октября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 700 ₽
Концерт при свечах. Моцарт-Гала
12+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Моцарт-Гала
25 июля в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше