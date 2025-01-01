LIKE Influencer Awards 2024

В Москве состоится IV ежегодная национальная премия «LIKE Influencer Awards». Это событие отмечает достижения популярных артистов и блогеров в области музыки, кино, телевидения и интернета. На одной сцене соберутся самые яркие представители российского шоу-бизнеса, которые делают наш мир красивее и ярче, а также молодые таланты, уже имеющие свою «армию» подписчиков.
В этом году в списке номинантов можно увидеть звезд, которые стали символами своего времени. Среди них:
Обратите внимание, что состав артистов может измениться, и организаторы обещают приятные сюрпризы. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!