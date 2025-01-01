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Лика
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Киноафиша Лика

Спектакль Лика

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Лика»: В поисках смысла

В центре внимания нового спектакля «Лика» — история о сестринских отношениях, любви и поиске себя. Нина, старшая из сестер, ведет размеренную жизнь и не понимает, что происходит с ее младшей сестрой Ликой. Удачно вышедшая замуж и ставшая матерью, Лика решает изменить свою жизнь и оставить все позади. Что же толкает ее на этот рискованный шаг?

Сюжет

Сюжет спектакля разворачивается вокруг противоречий, возникающих в отношениях двух сестер. Нина, полная сомнений и вопросов, бросается на спасение своей «заблудшей» сестры. Почему Лика хочет разорвать привычные узы и погрузиться в неизвестность? Каковы истинные причины ее внутреннего конфликта? Эти вопросы становятся основой драматической линии спектакля.

Творческая команда

Постановку спектакля осуществил Владимир Мошаров, известный своим умением глубоко исследовать человеческие чувства и эмоции. Инициатором проекта выступила Дарья Марусова, которая также исполняет роль Нины. Лику сыграет талантливая актриса Мария Филимонова, чье мастерство обещает подарить зрителям яркие и запоминающиеся моменты.

Интересные факты

  • Спектакль «Лика» уже успел привлечь внимание театральной аудитории благодаря своей актуальной теме.
  • Владимир Мошаров ранее работал над рядом успешных постановок, которые получили высокие оценки критиков.
  • Мария Филимонова — молодая актриса, зарекомендовавшая себя в различных театральных проектах, что делает ее выбор на роль Лики особенно интригующим.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который ставит под сомнение привычные представления о счастье и выборе в жизни. «Лика» — это не только история о двух сестрах, но и глубокая драма, заставляющая задуматься о том, что действительно важно.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
18:00 от 500 ₽

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