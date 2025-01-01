Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Lika Star. Концерт в день рождения
Билеты от 900₽
Киноафиша Lika Star. Концерт в день рождения

Lika Star. Концерт в день рождения

16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Свет звёзд на сцене: Концерт Лики Стар в клубе «16 тонн»

В клубе «16 тонн» состоится долгожданный концерт популярной певицы Лики Стар. Это событие приурочено ко дню её рождения, что обещает создать особую атмосферу праздника для всех поклонников.

Музыкальная палитра вечера

Лика Стар известна своим уникальным стилем, смешивающим поп, R&B и элементы электронной музыки. На концерте зрители смогут услышать как новые композиции, так и любимые хиты, завоевавшие сердца миллионов. Певица обещает поразить зрителей яркими визуальными эффектами и захватывающей хореографией.

Уникальные моменты

Интересен и тот факт, что в этом концерте ожидается несколько сюрпризов от самой Лики. Она планирует пригласить на сцену своих давних друзей и коллег по цеху, что добавит особый шарм вечернему мероприятию.

Как добраться

Клуб «16 тонн» расположен в самом центре города и легко доступен на общественном транспорте. Это идеальное место для того, чтобы провести вечер в компании единомышленников и насладиться живой музыкой.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Приходите, чтобы отпраздновать день рождения Лики Стар вместе с ней и другими её поклонниками.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
21:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
10 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
6 сентября в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Большой Stand Up концерт
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт
25 августа в 21:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше