Празднование 40-летия «Российской Ассоциации Иллюзионистов»

В этом году «Российская Ассоциация Иллюзионистов» отмечает свой 40-летний юбилей, и в честь этого события представлено захватывающее гала-шоу «Лига Волшебников». На одной сцене соберутся мастера иллюзий, которые завоевали признание на самых престижных чемпионатах не только в России, но и за границей — во Франции, Италии, Великобритании и Китае.

Звезды иллюзии на одной сцене

В программе «Лиги Волшебников» представлены более 30 победителей международных конкурсов и участников 4 международных шоу талантов. Эти артисты готовы удивить зрителей эффектными трюками и невероятными иллюзиями, которые дарят ощущение волшебства и праздника.

Когда и где

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Гала-шоу пройдет 1 и 8 апреля. Приходите всей семьей, ведь «Лига Волшебников» — это развлечение как для взрослых, так и для детей.

Волшебство и мечты

Фокусы для участников «Лиги Волшебников» — это не просто ловкие трюки, а возможность дарить зрителям мечты и хорошее настроение. Подводя итоги 40-летней истории ассоциации, это шоу обещает стать шикарным, захватывающим и волшебным парадом иллюзионистов, который запомнится каждому зрителю.

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и погружению в мир магии!