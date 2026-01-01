Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лига волшебников
Киноафиша Лига волшебников

Спектакль Лига волшебников

Постановка
Театр на Трубной 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Празднование 40-летия «Российской Ассоциации Иллюзионистов»

В этом году «Российская Ассоциация Иллюзионистов» отмечает свой 40-летний юбилей, и в честь этого события представлено захватывающее гала-шоу «Лига Волшебников». На одной сцене соберутся мастера иллюзий, которые завоевали признание на самых престижных чемпионатах не только в России, но и за границей — во Франции, Италии, Великобритании и Китае.

Звезды иллюзии на одной сцене

В программе «Лиги Волшебников» представлены более 30 победителей международных конкурсов и участников 4 международных шоу талантов. Эти артисты готовы удивить зрителей эффектными трюками и невероятными иллюзиями, которые дарят ощущение волшебства и праздника.

Когда и где

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Гала-шоу пройдет 1 и 8 апреля. Приходите всей семьей, ведь «Лига Волшебников» — это развлечение как для взрослых, так и для детей.

Волшебство и мечты

Фокусы для участников «Лиги Волшебников» — это не просто ловкие трюки, а возможность дарить зрителям мечты и хорошее настроение. Подводя итоги 40-летней истории ассоциации, это шоу обещает стать шикарным, захватывающим и волшебным парадом иллюзионистов, который запомнится каждому зрителю.

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и погружению в мир магии!

В ролях
Дмитрий Чириков
Вадим Савенков
Василий Руденко
Михаил Цителашвили
Алена Савчук

Фотографии

Лига волшебников Лига волшебников Лига волшебников Лига волшебников Лига волшебников Лига волшебников
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше