Лига. Третий баттл
18+
О концерте

Третья баттл-игра: борьба за финал

Прошлая игра продемонстрировала, что конкуренция между участниками нарастает, и никто не собирается уступать. Турнирная таблица красноречиво свидетельствует о жесткой борьбе за выход в финал, где каждая шутка может оказаться решающей.

Ожидания от третьего баттла

Шесть команд снова выйдут на сцену, и в этот раз права на ошибку нет. Каждое выступление станет проверкой на смелость, чувство юмора и способность взаимодействовать с залом. Каждый участник должен показать максимум, ведь конкуренты не дремлют!

Кто станет финалистом?

Кто справится с вызовами и сможет пройти в финал? Этого зрители смогут узнать 11 апреля в 20:00. Не упустите возможность стать свидетелями этого захватывающего состязания!

В других городах
Апрель
11 апреля суббота
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 900 ₽

