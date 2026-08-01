Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лифт
Киноафиша Лифт

Спектакль Лифт

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

«Лифт» — уникальный спектакль в четыре этажа

Представляем вашему вниманию единственный в мире «вертикальный» спектакль — «Лифт». Четыре независимые истории, разворачивающиеся одновременно на разных этажах многоквартирного дома, дают зрителям уникальную возможность погрузиться в жизнь обитателей этого дома и увидеть события, происходящие буквально за стеной.

Четыре сюжета, одно пространство

Спектакль состоит из сюжетно самостоятельных пьес, созданных разными авторами, но объединённых не только общим пространством, но и героями, чьи судьбы перекликаются между собой. Каждая из четырех историй разворачивается одновременно на отдельном этаже, и каждый зритель может наблюдать лишь за одним из этих сюжетов, оказавшись на «своем» этаже.

Полная картина — только для самых любопытных

Чтобы полностью раскрыть интригу и увидеть всю многогранность спектакля, вам потребуется посетить все этажи. Только так можно собрать все части мозаики в целостное представление о событиях, происходящих в доме. Этот необычный театральный эксперимент предлагает уникальный формат участия, заставляющий задуматься о разных взглядах на одну и ту же историю.

Готовы ли вы подняться на свой этаж и узнать, что происходит за закрытой дверью?

Режиссер
Дмитрий Зимин
В ролях
Сергей Заикин
Екатерина Соколова
Игорь Кожевин
Антон Зольников
Полина Саверченко

Купить билет на спектакль Лифт

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
31 августа понедельник
19:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽
21:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽
1 сентября вторник
19:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽
21:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽
15 сентября вторник
19:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽
21:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Сказка о рыбаке и рыбке
0+
Детский

Сказка о рыбаке и рыбке

4 октября в 11:00 Максим-холл
от 800 ₽
Сценарий безалкогольной свадьбы
18+
Комедия

Сценарий безалкогольной свадьбы

20 августа в 19:30 Коляда-театр
от 1200 ₽
Лифт
18+
Драма

Лифт

31 августа в 19:00 Свердловский театр драмы
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше