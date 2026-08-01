«Лифт» — уникальный спектакль в четыре этажа

Представляем вашему вниманию единственный в мире «вертикальный» спектакль — «Лифт». Четыре независимые истории, разворачивающиеся одновременно на разных этажах многоквартирного дома, дают зрителям уникальную возможность погрузиться в жизнь обитателей этого дома и увидеть события, происходящие буквально за стеной.

Четыре сюжета, одно пространство

Спектакль состоит из сюжетно самостоятельных пьес, созданных разными авторами, но объединённых не только общим пространством, но и героями, чьи судьбы перекликаются между собой. Каждая из четырех историй разворачивается одновременно на отдельном этаже, и каждый зритель может наблюдать лишь за одним из этих сюжетов, оказавшись на «своем» этаже.

Полная картина — только для самых любопытных

Чтобы полностью раскрыть интригу и увидеть всю многогранность спектакля, вам потребуется посетить все этажи. Только так можно собрать все части мозаики в целостное представление о событиях, происходящих в доме. Этот необычный театральный эксперимент предлагает уникальный формат участия, заставляющий задуматься о разных взглядах на одну и ту же историю.

Готовы ли вы подняться на свой этаж и узнать, что происходит за закрытой дверью?