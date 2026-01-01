Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мальчик и птица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лифт
Постановка
Свердловский театр драмы 18+
Продолжительность 80 минут
18+

О спектакле

Спектакль по пьесам уральских драматургов в Свердловском академическом театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится уникальный спектакль, основанный на четырех самостоятельных пьесах, созданных уральскими драматургами Ириной Васьковской, Пуховым и Артемом Головниным. Эти пьесы подают необычный взгляд на жизнь обычного многоквартирного дома.

Сюжеты и жизнь соседей

Каждая пьеса рассказывает о своих героях и их взаимодействиях в условиях мегаполисного быта. Объединенные общим пространством и коммуникациями, персонажи демонстрируют, как мы можем быть вовлечены в жизни соседей, даже если знаем их лишь «в лицо». Это соприкосновение с чужими историями подчеркивается в спектакле "Лифт", который использует сценические площадки, размещенные на разных этажах, для создания единого нарратива.

Для любителей современности

Спектакль "Лифт" особенно понравится зрителям, интересующимся современными постановками и актуальными вопросами городской жизни. С его помощью театр поднимает важные темы о взаимосвязях и существовании в многолюдной urban среде.

Купить билет на спектакль Лифт

Помощь с билетами
В других городах
Май
4 мая понедельник
21:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 2500 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше