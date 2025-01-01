Спектакль Лифт

Подъезд — это привычное и мимолетное пространство, которое мы проходим ежедневно. Это минутный переход от дома до внешнего мира, где происходят будничные дела: выброс мусора, замена лампочек, получение газет из почтовых ящиков. Однако в спектакле «Подъезд» это место обретает совершенно другой смысл.
Лифт становится не только местом действия, но и пространством для заключения, примирения и откровений. Дебютная работа молодого драматурга и режиссера Московского Театра Русской Драмы Дмитрия Щепенко иронично и трогательно исследует повороты лабиринтов и закоулков человеческих отношений.
Спектакль поднимает важные темы: взаимоотношения отцов и детей, прощение, обида и одиночество, сложности брака. Все эти вопросы сходятся в одном месте — подъезде, который становится перекрестком судеб, пристанью и убежищем.
Не упустите возможность погрузиться в этот необычный мир человеческих взаимоотношений, разыгранный в привычном для нас месте.