Лифт
Билеты от 700₽
Киноафиша Лифт

Спектакль Лифт

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О спектакле

Подъезд: место встречи судеб. Дебютная работа Дмитрия Щепенко

Подъезд — это привычное и мимолетное пространство, которое мы проходим ежедневно. Это минутный переход от дома до внешнего мира, где происходят будничные дела: выброс мусора, замена лампочек, получение газет из почтовых ящиков. Однако в спектакле «Подъезд» это место обретает совершенно другой смысл.

Лифт становится не только местом действия, но и пространством для заключения, примирения и откровений. Дебютная работа молодого драматурга и режиссера Московского Театра Русской Драмы Дмитрия Щепенко иронично и трогательно исследует повороты лабиринтов и закоулков человеческих отношений.

О чем спектакль?

Спектакль поднимает важные темы: взаимоотношения отцов и детей, прощение, обида и одиночество, сложности брака. Все эти вопросы сходятся в одном месте — подъезде, который становится перекрестком судеб, пристанью и убежищем.

Интересные факты

  • Спектакль отмечен оригинальным подходом к знакомым и привычным для зрителей сюжетам.
  • Работа Дмитрия Щепенко выделяется своим теплым, но в то же время острым взглядом на жизнь.
  • Спектакль привлекает внимание не только сюжетной линией, но и особой атмосферой, создаваемой игрой актеров.

Не упустите возможность погрузиться в этот необычный мир человеческих взаимоотношений, разыгранный в привычном для нас месте.

Режиссер
Дмитрий Щепенко
В ролях
Тамара Баснина
Валерия Полякова
Аркадий Аверин
Владимир Шашмурин
Ирина Обложнова

Купить билет на спектакль Лифт

Помощь с билетами
Январь
Февраль
30 января пятница
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 1300 ₽
1 февраля воскресенье
18:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽

В ближайшие дни

Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Все подборки спектаклей
