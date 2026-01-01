Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
LIFELOVER в Алматы
Киноафиша LIFELOVER в Алматы

LIFELOVER в Алматы

О концерте

Трибьют-шоу Lifelover в Алматы

Песни культовой шведской группы Lifelover прозвучат в исполнении группы-преемницы Kall с Кимом Карлсоном и оригинальным составом Жизнелюба. Это уникальное событие состоится на сцене клуба Жесть.

Группа Lifelover на протяжении своего существования завоевала репутацию одной из самых мрачных и интригующих на черной сцене. Лирика их композиций полна отчаяния, депрессии, тоски и безысходности, отражая чувства одиночества и боли в современном обществе.

Что такое трибьют-шоу?

Трибьют-шоу — это музыкальное событие, в котором песни известных групп или артистов исполняются другими музыкантами. Артисты, чьи произведения звучат на мероприятии, не присутствуют.

Это эксклюзивное выступление станет незабываемым событием для всех поклонников Lifelover. Не упустите шанс прикоснуться к звучанию легендарного коллектива!

Купить билет на концерт LIFELOVER в Алматы

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
24 апреля пятница
19:00
Клуб «Жесть» г. Алматы, ул. Розыбакиева 234
от 17000 ₽

В ближайшие дни

Jay Sean | Nana Darkman
Хип-хоп
Jay Sean | Nana Darkman
27 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Қуандық Рахым Алматыда
Эстрада Поп
Қуандық Рахым Алматыда
9 марта в 16:00 Дворец Республики
Билеты
Ne Prosto Orchestra - Золотая коллекция Казахфильма
Живая музыка Кавер
Ne Prosto Orchestra - Золотая коллекция Казахфильма
15 марта в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше