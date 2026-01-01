Трибьют-шоу Lifelover в Алматы

Песни культовой шведской группы Lifelover прозвучат в исполнении группы-преемницы Kall с Кимом Карлсоном и оригинальным составом Жизнелюба. Это уникальное событие состоится на сцене клуба Жесть.

Группа Lifelover на протяжении своего существования завоевала репутацию одной из самых мрачных и интригующих на черной сцене. Лирика их композиций полна отчаяния, депрессии, тоски и безысходности, отражая чувства одиночества и боли в современном обществе.

Что такое трибьют-шоу?

Трибьют-шоу — это музыкальное событие, в котором песни известных групп или артистов исполняются другими музыкантами. Артисты, чьи произведения звучат на мероприятии, не присутствуют.

Это эксклюзивное выступление станет незабываемым событием для всех поклонников Lifelover. Не упустите шанс прикоснуться к звучанию легендарного коллектива!