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Life on Venus
Билеты от 1000₽
Киноафиша Life on Venus

Life on Venus

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт группы Life on Venus в клубе 16 тонн

22 ноября в клубе 16 тонн состоится концерт мультижанровой группы Life on Venus. Этот вечер обещает быть насыщенным музыкальными экспериментами и яркими эмоциями.

О группе

Life on Venus — это проект, который объединяет разные музыкальные стили, включая поп, рок и электронную музыку. Группа известна своими оригинальными композициями и живыми выступлениями, которые всегда привлекают внимание зрителей.

Что ожидать от концерта

На концерте будут представлены как новые треки, так и уже полюбившиеся хиты. Зрители смогут насладиться уникальным звучанием и атмосферой, которые создают участники группы. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Билеты

Билеты на концерт доступны на официальном сайте клуба 16 тонн и в кассах. Рекомендуем приобрести их заранее, так как интерес к мероприятию очень высокий.

Дополнительная информация

Клуб 16 тонн находится по адресу: Москва, Пречистенка, 16. Начало концерта в 19:00. Не забудьте прийти за 30 минут до начала, чтобы занять лучшие места!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

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