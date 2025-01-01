Концерт группы Life on Venus в клубе 16 тонн

22 ноября в клубе 16 тонн состоится концерт мультижанровой группы Life on Venus. Этот вечер обещает быть насыщенным музыкальными экспериментами и яркими эмоциями.

О группе

Life on Venus — это проект, который объединяет разные музыкальные стили, включая поп, рок и электронную музыку. Группа известна своими оригинальными композициями и живыми выступлениями, которые всегда привлекают внимание зрителей.

Что ожидать от концерта

На концерте будут представлены как новые треки, так и уже полюбившиеся хиты. Зрители смогут насладиться уникальным звучанием и атмосферой, которые создают участники группы. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Билеты

Билеты на концерт доступны на официальном сайте клуба 16 тонн и в кассах. Рекомендуем приобрести их заранее, так как интерес к мероприятию очень высокий.

Дополнительная информация

Клуб 16 тонн находится по адресу: Москва, Пречистенка, 16. Начало концерта в 19:00. Не забудьте прийти за 30 минут до начала, чтобы занять лучшие места!