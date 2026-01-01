Спектакль Әлифба: хәрефләр дөньясында / Алифба: в стране букв

Әлифба: хәрефләр дөньясында / Алифба: в стране букв
Постановка
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Детский интерактивный спектакль «Алифба: в стране букв» в ТЮЗе имени Габдуллы Кариева

Театр имени Габдуллы Кариева представит интерактивный лингвистический спектакль «Алифба: в стране букв». Это увлекательное приключение позволит юным зрителям и их родителям отправиться на поиски пропавших букв татарской азбуки.

Сюжет и цели спектакля

В ходе спектакля актёры театра вместе с детьми исследуют, куда же исчезли буквы. Они стараются понять, почему буквы обижаются и прячутся, когда их забывают использовать в речи. В спектакле звучат стихи и песни, в легкой игровой форме рассказывается о татарской культуре и истории.

Формат и взаимодействие

Спектакль не только для пассивного просмотра. Дети смогут активно участвовать в поисках, находить слова, начинающиеся на татарские буквы, вспоминать национальные блюда и праздники. Вместе они смогут разгадать загадки и исследовать мир татарского языка.

Детали постановки

Автором спектакля стали Л. Ахметзянова, Э. Яруллина и Ф. Насибуллин, а режиссурой занималась Лилия Ахметзянова. Продолжительность спектакля составляет 45 минут, он рассчитан на зрителей старше двух лет.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Комиссии по вопросам сохранения и развития родных языков народов Татарстана.

Подводя итоги

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль, который позволит не только развлечься, но и узнать больше о богатой татарской культуре!

Июнь
13 июня суббота
11:00
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 500 ₽

