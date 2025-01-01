Большой летний концерт LIDA в Казани

Летний вечер в Казани обещает быть незабываемым! 25 августа в 19:00 на сцене Казанского государственного театра юного зрителя пройдет Большой летний концерт известной певицы LIDA.

Что ожидать от концерта?

LIDA — яркая звезда российской сцены, которая уже завоевала сердца многих слушателей своими хитовыми композициями. На концерте зрители смогут услышать как известные песни, так и новые треки, которые еще не были представлены широкой публике.

Интересные факты о LIDA

Настоящее имя певицы — Анастасия Ильина.

Она начала свою карьеру в 2016 году и быстро завоевала популярность благодаря уникальному стилю и запоминающимся мелодиям.

LIDA сотрудничала с такими известными артистами, как Мот и Мари Краймбрери.

Где и когда?

Концерт пройдет в Казанском государственном театре юного зрителя, который славится своей уютной атмосферой и отличной акустикой. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Успейте купить, ведь места раскупаются быстро!

Не упустите возможность насладиться выступлением LIDA и погрузиться в атмосферу музыкального праздника!