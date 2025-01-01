Летний вечер в Казани обещает быть незабываемым! 25 августа в 19:00 на сцене Казанского государственного театра юного зрителя пройдет Большой летний концерт известной певицы LIDA.
LIDA — яркая звезда российской сцены, которая уже завоевала сердца многих слушателей своими хитовыми композициями. На концерте зрители смогут услышать как известные песни, так и новые треки, которые еще не были представлены широкой публике.
Концерт пройдет в Казанском государственном театре юного зрителя, который славится своей уютной атмосферой и отличной акустикой. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Успейте купить, ведь места раскупаются быстро!
Не упустите возможность насладиться выступлением LIDA и погрузиться в атмосферу музыкального праздника!