Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Lida
Киноафиша Lida

Lida

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой летний концерт LIDA в Казани

Летний вечер в Казани обещает быть незабываемым! 25 августа в 19:00 на сцене Казанского государственного театра юного зрителя пройдет Большой летний концерт известной певицы LIDA.

Что ожидать от концерта?

LIDA — яркая звезда российской сцены, которая уже завоевала сердца многих слушателей своими хитовыми композициями. На концерте зрители смогут услышать как известные песни, так и новые треки, которые еще не были представлены широкой публике.

Интересные факты о LIDA

  • Настоящее имя певицы — Анастасия Ильина.
  • Она начала свою карьеру в 2016 году и быстро завоевала популярность благодаря уникальному стилю и запоминающимся мелодиям.
  • LIDA сотрудничала с такими известными артистами, как Мот и Мари Краймбрери.

Где и когда?

Концерт пройдет в Казанском государственном театре юного зрителя, который славится своей уютной атмосферой и отличной акустикой. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Успейте купить, ведь места раскупаются быстро!

Не упустите возможность насладиться выступлением LIDA и погрузиться в атмосферу музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 3 августа
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Lida

В ближайшие дни

Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
3 августа в 20:00 Гадкий койот
от 540 ₽
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
6+
Фолк
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
25 октября в 19:00 Филармония им. Тукая
от 1200 ₽
КазанкаФест
0+
Фестиваль
КазанкаФест
2 августа в 09:00 Пляж «Нижнее Заречье»
от 3500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше