Драматическая история о прошлом, от которого не убежать

Пьеса «Лицо» А. Галина, написанная в 2013 году, раскрывает историю, где действие происходит в наши дни, но корнями уходит в лихие 90-е. Сюжет начинается с приезда преуспевающего бизнесмена из Румынии в Россию. Его цель — встреча с пластическим хирургом, которая когда-то изменила его внешность, чтобы скрыть его от бандитов, у которых он похитил крупную сумму денег.

Неожиданная встреча и сложные взаимоотношения

В ресторане, где разворачиваются события, хирург появляется с сожителем — профессором психотерапии, чья жизнь катится по наклонной. Жена бизнесмена, оставленная им ради молодой любовницы ещё в 90-е, тоже оказывается приглашённой. Герои вовлекаются в напряжённый, местами абсурдный трагикомический сюжет, пронизанный тонкими мелодраматическими нотами.

Главная мысль пьесы

От прошлого невозможно убежать, даже если поменять лицо. Каждый из персонажей сталкивается с этим непреложным фактом, ведь внешние изменения не способны затмить внутренние переживания и неизжитые ошибки.

Спектакль «Лицо» — постановка по пьесе Александра Галина

Одна из последних работ знаменитого драматурга, режиссёра театра и кино Александра Галина, эта пьеса вызывает неизменный интерес. Его произведения успешно идут на сценах лучших российских театров, а также востребованы в Европе, Азии и Америке.