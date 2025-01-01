Меню
Лицо сестры в сиянии стекла
Киноафиша Лицо сестры в сиянии стекла

Спектакль Лицо сестры в сиянии стекла

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера в театре «Суббота»: спектакль по произведениям Теннесси Уильямса

Театр «Суббота» представляет свою новую премьеру, основанную на произведениях великого Теннесси Уильямса. Спектакль черпает вдохновение из одного из самых известных произведений драматурга — «Стеклянного зверинца», который принес ему всемирную известность.

Сюжет спектакля

Главный герой, Том, отправляется в ностальгическое размышление о своем прошлом. Вернувшись к воспоминаниям о семье, он понимает, что это были последние мгновения счастья, от которых он стремился уйти. Спектакль затрагивает сложную тему — как дистанция от реальной жизни может обернуться трагедией. Это непростое исследование отношений, памяти и человеческой природы станет интересным для зрителей, которые ценят глубокие философские размышления.

Почему стоит посетить

Эта постановка станет настоящим подарком для всех любителей театра, которые интересуются глубиной человеческих отношений и жизненными выбором. Ожидайте не только яркую актерскую игру, но и мысли, которые заставят задуматься о своей жизни и семейных узах.

Приглашаем вас стать частью этого театрального события в театре «Суббота»!

10 января суббота
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽
12 февраля четверг
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽

Фотографии

Лицо сестры в сиянии стекла Лицо сестры в сиянии стекла Лицо сестры в сиянии стекла Лицо сестры в сиянии стекла

