Спектакль Личное дело Игоря Верника

Музыкально-театральная импровизация Игоря Верника

В Центральном Доме Актера им. А. А. Яблочковой пройдет проект Игоря Верника «Личное дело Игоря Верника». Это музыкально-театральная импровизация, где история возникает прямо на сцене, а ее финал остается загадкой для всех.

Зрители становятся частью спектакля, превращаясь в свидетелей, обвинителей и подсудимых в «деле о растраченной любви». Этот проект заинтересует тех, кто ценит эксперименты с формой и активное взаимодействие со зрителями.

Премьера проекта

10 июня в Театре на Страстном состоится премьера спектакля «Личное дело Игоря Верника. Статья о растрате любви в особо крупном размере». Здесь вы увидите историю, рождающуюся прямо на глазах зрителей. Тексты Верника, наполненные ироничными и откровенными моментами, лягут на фортепианную музыку и ритм барабанов.

Спектакль оформлен в формате суда присяжных, где зрители становятся свидетелями дела «о растратчике любви в особо крупных размерах». В какой-то момент Игорь приглашает нескольких зрителей на сцену, и они становятся соучастниками действия, а в финале зал выносит вердикт: виновен ли герой или нет.

Цитата Игоря Верника

«Друзья, приглашаю вас на специальное заседание, где вы станете свидетелями по делу о хищении любви в особо крупных размерах. У нашего заседания по "Личному делу Игоря Верника" - литературно-криминальный характер! На протяжении всего вечера я буду нарушать свои личные границы. И вы, неминуемо, нарушите свои. Соучастниками моего дела станут песни, стихи, музыка, импровизированный диалог с залом. А кто-то один из вас, а возможно и не один зритель, станет прямым соучастником событий», — Игорь Верник.

Артисты проекта

Игорь Верник — автор идеи и текстов

Лера Коган — рояль

Макар Кобельский — барабаны

Анатолий Кожаев — контрабас

О Игоре Вернике

Игорь Верник — российский актёр театра и кино, продюсер, народный артист России. Окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году. В 1986 году стал частью труппы МХАТ имени А. П. Чехова. За свою карьеру он сыграл около 100 ролей в кино и сериалах, а также более 40 ролей в театре.

Среди его последних театральных работ — роли в спектаклях «Маскарад с закрытыми глазами», «Чайка», «Бег», «Дядя Лёва (Покровские ворота)» и многих других.

Верник также снялся в культовых фильмах и сериалах, таких как «Мастер и Маргарита», «Кухня», «Цой» и многие другие. Он является учредителем Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «АРТИСТ».