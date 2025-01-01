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Личная Тема №2
Билеты от 800₽
Киноафиша Личная Тема №2

Спектакль Личная Тема №2

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Итоговый показ Мастерской №2 Театральной студии ТЕМА

Театральная студия ТЕМА приглашает вас на итоговый показ Мастерской №2, где зрители смогут насладиться сценическими отрывками, вдохновленными произведениями русской классической литературы. Это уникальная возможность увидеть на сцене шедевры великих авторов в интерпретации талантливых актеров.

Программа показа

  • «Что делать?» – Н. Чернышевский
  • «Преступление и наказание» – Ф. Достоевский
  • «Идиот» – Ф. Достоевский
  • «Двадцать дней без войны» – К. Симонов
  • «Хористка» – А. Чехов

Немного о произведениях

Каждое из представленных произведений имеет свою уникальную историю и тематику:

  • «Что делать?» – роман, ставший основополагающим трудом для многих последующих поколений, ставит вопросы о смысле жизни и общественном устройстве.
  • «Преступление и наказание» – классика психологического романа, исследующая темы морали и искупления.
  • «Идиот» – глубокий анализ человеческой души через призму наивности и доброты главного героя.
  • «Двадцать дней без войны» – произведение о войне, написанное с большой долей гуманизма и сопереживания.
  • «Хористка» – яркая комедия А. Чехова, в которой автор с иронией и тонким юмором описывает повседневные человеческие слабости.

Когда и где

Не упустите шанс прикоснуться к классике! Подробности о времени и месте проведения показа вы можете узнать на официальном сайте театральной студии ТЕМА.

Мы ждем вас на этом замечательном событии, которое подарит вам незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
20:00 от 800 ₽

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