Спектакль Личная Тема №2

Итоговый показ Мастерской №2 Театральной студии ТЕМА

Театральная студия ТЕМА приглашает вас на итоговый показ Мастерской №2, где зрители смогут насладиться сценическими отрывками, вдохновленными произведениями русской классической литературы. Это уникальная возможность увидеть на сцене шедевры великих авторов в интерпретации талантливых актеров.

Программа показа

«Что делать?» – Н. Чернышевский

– Н. Чернышевский «Преступление и наказание» – Ф. Достоевский

– Ф. Достоевский «Идиот» – Ф. Достоевский

– Ф. Достоевский «Двадцать дней без войны» – К. Симонов

– К. Симонов «Хористка» – А. Чехов

Немного о произведениях

Каждое из представленных произведений имеет свою уникальную историю и тематику:

«Что делать?» – роман, ставший основополагающим трудом для многих последующих поколений, ставит вопросы о смысле жизни и общественном устройстве.

«Преступление и наказание» – классика психологического романа, исследующая темы морали и искупления.

«Идиот» – глубокий анализ человеческой души через призму наивности и доброты главного героя.

«Двадцать дней без войны» – произведение о войне, написанное с большой долей гуманизма и сопереживания.

«Хористка» – яркая комедия А. Чехова, в которой автор с иронией и тонким юмором описывает повседневные человеческие слабости.

Когда и где

Не упустите шанс прикоснуться к классике! Подробности о времени и месте проведения показа вы можете узнать на официальном сайте театральной студии ТЕМА.

Мы ждем вас на этом замечательном событии, которое подарит вам незабываемые впечатления!