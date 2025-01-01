Спектакль Личная Тема №1

Итоговый показ Мастерской №1 Театральной студии ТЕМА

Приглашаем вас на итоговый показ Мастерской №1 Театральной студии ТЕМА, где зрители смогут насладиться сценическими отрывками по мотивам произведений русской классической литературы. Это уникальная возможность увидеть знакомые истории в новом свете и услышать голоса классиков, ожившие на сцене.

Программа показа

На показе будут представлены следующие произведения:

«Драма» – А. Чехов

«Олеся» – А. Куприн

«Идиот» – Ф. Достоевский

«Тайна» – А. Аверченко

«Что делать?» – Н. Чернышевский

«Хождение по мукам» – А. Толстой

«Случай с Полыниным» – К. Симонов

«Двадцать дней без войны» – К. Симонов

Интересные факты

Каждое из представленных произведений стало классикой русской литературы. Например, «Идиот» Ф. Достоевского исследует сложные человеческие отношения и моральные дилеммы, а «Хождение по мукам» А. Толстого затрагивает важные социальные темы, актуальные и сегодня.

Не упустите шанс окунуться в мир русской классики и увидеть, как молодые таланты интерпретируют известные сюжеты. Этот показ – результат кропотливой работы студентов и преподавателей, который обещает быть насыщенным и увлекательным.

Ждем вас на нашем показе, чтобы вместе пережить волшебство театра и классической литературы!