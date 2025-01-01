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Личная Тема №1
Билеты от 800₽
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Спектакль Личная Тема №1

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Итоговый показ Мастерской №1 Театральной студии ТЕМА

Приглашаем вас на итоговый показ Мастерской №1 Театральной студии ТЕМА, где зрители смогут насладиться сценическими отрывками по мотивам произведений русской классической литературы. Это уникальная возможность увидеть знакомые истории в новом свете и услышать голоса классиков, ожившие на сцене.

Программа показа

На показе будут представлены следующие произведения:

  • «Драма» – А. Чехов
  • «Олеся» – А. Куприн
  • «Идиот» – Ф. Достоевский
  • «Тайна» – А. Аверченко
  • «Что делать?» – Н. Чернышевский
  • «Хождение по мукам» – А. Толстой
  • «Случай с Полыниным» – К. Симонов
  • «Двадцать дней без войны» – К. Симонов

Интересные факты

Каждое из представленных произведений стало классикой русской литературы. Например, «Идиот» Ф. Достоевского исследует сложные человеческие отношения и моральные дилеммы, а «Хождение по мукам» А. Толстого затрагивает важные социальные темы, актуальные и сегодня.

Не упустите шанс окунуться в мир русской классики и увидеть, как молодые таланты интерпретируют известные сюжеты. Этот показ – результат кропотливой работы студентов и преподавателей, который обещает быть насыщенным и увлекательным.

Ждем вас на нашем показе, чтобы вместе пережить волшебство театра и классической литературы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
20:00 от 800 ₽

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