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Спектакль Лица

Чеховские рассказы в пересказе Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Великолепный актерский дуэт народных артистов России, Александра Калягина и Владимира Симонова, воссоздает перед зрителем живых образы из рассказов Чехова. Каждый жест, каждое слово, проникнуто глубоким пониманием русской души, что делает представление не просто отличным, но и поистине великолепным. Особенно впечатляет умение актеров воплотить типажи русской провинции с такой точностью и тонкостью, что зритель погружается в атмосферу произведений Чехова с первых минут. Эта постановка оставляет незабываемое впечатление и напоминает о величии русской литературной традиции.

Режиссер
Александр Калягин
В ролях
Александр Калягин
Владимир Симонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

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