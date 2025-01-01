Меню
Лица и Среда
Билеты от 1000₽
Лица и Среда

Лица и Среда

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт рок-группы «Лица и Среда» в клубе O'Connell's

Группа «Лица и Среда» — рок-коллектив из Санкт-Петербурга, основанный в 2005 году. С тех пор они не раз удивляли слушателей своим необычным звучанием и харизматичными выступлениями.
Концерт группы обещает стать настоящим музыкальным событием. Уникальное сочетание рока, поп-музыки и электроники создает атмосферу, которой не хватает на привычных мероприятиях. Музыканты умеют завести зал и подарить незабываемые эмоции.
Это событие будет по душе как фанатам рок-музыки, так и всем, кто ценит атмосферу живых концертов и стремится к новым эмоциям. Если вы хотите провести вечер в компании энергичной музыки и качественного звука, не пропустите шанс посетить этот концерт.

Не упустите возможность увидеть «Лица и Среда» вживую — это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт Лица и Среда

Январь
28 января среда
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1000 ₽

