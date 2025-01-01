Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лица: эффект отсутствия
Билеты от 3000₽
Киноафиша Лица: эффект отсутствия

Спектакль Лица: эффект отсутствия

6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия» от Марка Тишмана

Певец Марк Тишман представляет свой новый моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия». Это захватывающее произведение объединяет истории самых разных людей: известных и неизвестных, тех, кто живет рядом с нами, и тех, кто, покинув нас, оставил память о себе.

Переплетение судеб и эпох

Каждая из этих историй звучит из уст главного героя как собственное переживание. Это не только вопрос самому себе, но и разговор с неким коллективным разумом. Авторы историй получают возможность вступать в диалог друг с другом через время, ведь все они живут внутри главного героя. Он состоит из их переживаний и эмоций.

Музыка и поэзия в спектакле

Спектакль дополняют песни Марка и музыкантов, стихи и видеопроекции. Все это курирует увлекательное повествование, в котором переплетены времена, судьбы и характеры. Каждый элемент спектакля помогает глубже понять сложную связь между людьми и их историями.

Философия человека

«Для меня это спектакль про человека, про то, что нас всех, несмотря на порой экстремальные различия, одолевают одни и те же вопросы», - делится своими мыслями Марк Тишман. Он рассказывает о том, как время стремительно несется вперед, а душа человека и его поведение при принятии решений остаются неизменными.

Эмпатия и понимание

Марк также акцентирует внимание на том, как каждая из рассказанных историй влияет на его жизнь и жизни его друзей. «Они могут как бы руководить нами и задавать нам сценарии. Мы все являемся частями неведомого целого, которое не в состоянии увидеть», - говорит он.

Тишман уверен, что если долго всматриваться в лицо даже самого неприятного человека, вскоре начинаешь его понимать и даже любить. «Это заложено в нашей природе. Мы представители одного вида, эмпатия неизбежна. Про это наш спектакль», - заключает певец.

В ролях
Марк Тишман

Купить билет на спектакль Лица: эффект отсутствия

Помощь с билетами
Ноябрь
4 ноября вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3000 ₽

Фотографии

Лица: эффект отсутствия Лица: эффект отсутствия Лица: эффект отсутствия Лица: эффект отсутствия Лица: эффект отсутствия Лица: эффект отсутствия

В ближайшие дни

Волна
16+
Драма
Волна
25 декабря в 16:00 РАМТ
Билеты
Плохие девчонки
16+
Комедия
Плохие девчонки
25 января в 16:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Аленький цветочек
6+
Детский Музыка Сторителлинг
Аленький цветочек
23 ноября в 12:00 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 1600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше