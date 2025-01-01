Спектакль Лица: эффект отсутствия

Моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия» от Марка Тишмана

Певец Марк Тишман представляет свой новый моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия». Это захватывающее произведение объединяет истории самых разных людей: известных и неизвестных, тех, кто живет рядом с нами, и тех, кто, покинув нас, оставил память о себе.

Переплетение судеб и эпох

Каждая из этих историй звучит из уст главного героя как собственное переживание. Это не только вопрос самому себе, но и разговор с неким коллективным разумом. Авторы историй получают возможность вступать в диалог друг с другом через время, ведь все они живут внутри главного героя. Он состоит из их переживаний и эмоций.

Музыка и поэзия в спектакле

Спектакль дополняют песни Марка и музыкантов, стихи и видеопроекции. Все это курирует увлекательное повествование, в котором переплетены времена, судьбы и характеры. Каждый элемент спектакля помогает глубже понять сложную связь между людьми и их историями.

Философия человека

«Для меня это спектакль про человека, про то, что нас всех, несмотря на порой экстремальные различия, одолевают одни и те же вопросы», - делится своими мыслями Марк Тишман. Он рассказывает о том, как время стремительно несется вперед, а душа человека и его поведение при принятии решений остаются неизменными.

Эмпатия и понимание

Марк также акцентирует внимание на том, как каждая из рассказанных историй влияет на его жизнь и жизни его друзей. «Они могут как бы руководить нами и задавать нам сценарии. Мы все являемся частями неведомого целого, которое не в состоянии увидеть», - говорит он.

Тишман уверен, что если долго всматриваться в лицо даже самого неприятного человека, вскоре начинаешь его понимать и даже любить. «Это заложено в нашей природе. Мы представители одного вида, эмпатия неизбежна. Про это наш спектакль», - заключает певец.