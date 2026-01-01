Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте

Фестиваль Лица Андеграунда: Part 3

Не пропустите уникальное событие этого лета! Фестиваль «Лица Андеграунда: Part 3» снова соберет лучших андеграунд исполнителей на одной сцене. В этом году в клубе Свобода вас ждут H8.HOOD, ЦИНК УРОДОВ, ДЕВИАНТНЫЙ ДИАЛЕКТ и BATRUHA PASHA, и это только начало!

Что вас ждет

Летний фестиваль станет поистине легендарным событием, который нельзя пропустить. Приходите с друзьями и наслаждайтесь атмосферой андеграунда. Список участников будет пополняться, так что следите за новостями!

Категории билетов

Мы предлагаем несколько категорий билетов, чтобы каждый смог найти подходящий вариант:

  • Танцпол: Вход в клуб на Танцпол в порядке живой очереди. Если вы хотите избежать длинной очереди, рекомендуем взять билеты категорий FAN или VIP.
  • FAN: Ранний вход на фестиваль + постер с афишей. Отличный вариант, если хотите занять лучшие места на танцполе или у бара.
  • VIP LIGHT: Отдельный вход в клуб, отдельный гардероб и доступ на балкон на втором этаже с отдельным баром. Этот билет не включает сидячее место.
  • VIP: Отдельный вход, отдельный гардероб, доступ на балкон и фиксированное сидячее место с хорошим обзором на сцену.

Не упустите возможность стать частью фестиваля, где музыка и искусство сливаются в уникальном формате. Билеты уже в продаже, спешите!

Купить билет на концерт Лица Андеграунда: Part 3

Июль
25 июля суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1600 ₽

