Не пропустите уникальное событие этого лета! Фестиваль «Лица Андеграунда: Part 3» снова соберет лучших андеграунд исполнителей на одной сцене. В этом году в клубе Свобода вас ждут H8.HOOD, ЦИНК УРОДОВ, ДЕВИАНТНЫЙ ДИАЛЕКТ и BATRUHA PASHA, и это только начало!
Летний фестиваль станет поистине легендарным событием, который нельзя пропустить. Приходите с друзьями и наслаждайтесь атмосферой андеграунда. Список участников будет пополняться, так что следите за новостями!
Мы предлагаем несколько категорий билетов, чтобы каждый смог найти подходящий вариант:
Не упустите возможность стать частью фестиваля, где музыка и искусство сливаются в уникальном формате. Билеты уже в продаже, спешите!