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Libertango 1000 свечей. А. Пьяццолла, Л. Эйнауди, Х. Циммер
Киноафиша Libertango 1000 свечей. А. Пьяццолла, Л. Эйнауди, Х. Циммер

Libertango 1000 свечей. А. Пьяццолла, Л. Эйнауди, Х. Циммер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная концертная программа «Свободное танго - Libertango»

Симфонический оркестр АСО-Avatar Cinematic Orchestra приглашает вас на удивительный вечер, посвященный произведению Астора Пьяццоллы «Libertango». Эта композиция, записанная в Милане, представляет собой слияние слов «свобода» (исп. libertad) и «танго», символизируя переход композитора от классического танго к танго нуэво.

Звезды вечера

В программе прозвучат шедевры не только самого Пьяццоллы, но и таких композиторов, как Людовико Эйнауди и Ханс Циммер. Зрители смогут насладиться мировыми хитами неоклассической музыки и известными саундтреками к художественным фильмам.

Вокал и танцы

Очаровательная оперная певица Татьяна Еремина, лауреат международных конкурсов, украсит вечер своим великолепным вокалом. Вместе с ней на сцене выступит танцевальный коллектив музыкального театра, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Атмосфера романтики

Вся программа пройдет в романтической, богемной атмосфере филармонии, окруженной сотнями зажжённых свечей. Огромный мультимедийный экран дополнит выступление живыми картинами и специально подобранным видеорядом, что усилит эмоциональное восприятие музыки.

Дресс-код и атмосфера

В этот вечер любви и романтики вы сможете ощутить дыхание настоящей любви и окунуться в мир иллюзий, создавая атмосферу высшего общества. Мужчины в элегантных костюмах, дамы в вечерних платьях – все это позволит вам почувствовать себя настоящими аристократами под золотыми сводами и старинными люстрами филармонии.

Дресс-код приветствуется, но не является обязательным. Приходите и насладитесь музыкой, которая не оставит вас равнодушными!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 2250 ₽

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