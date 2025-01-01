Меню
Лиана Зайнуллина & Band
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Лиана Зайнуллина: Встретимся в новом концерте!

Лиана Зайнуллина, восходящая звезда Российской сцены, вновь выходит на театральные подмостки. Она привлекла внимание широкой публики благодаря своему участию в 13-м сезоне телепроекта Голос, где исполнив композицию «Льдинка», смогла покорить сердца всех четырёх наставников.

Путь к успеху

В марте 2025 года Лиана завоевала серебряный приз на Международном фестивале «Большая сцена‑2025» и выступила на сцене Кремлевского дворца вместе со своей наставницей, известной певицей Ларисой Долиной. За её плечами разнообразный опыт: от джаза до поп-музыки, каждая её композиция благодаря авторским аранжировкам открывает новое звучание.

Творческие проекты

Лиана активно участвует в концертных программах Ларисы Долиной и на протяжении последних трёх лет выступает на Moscow Jazz Festival. Среди её достижений - участие в молодежном фестивале Игоря Бутмана «Будущее джаза» и в арт-кластере «Таврида». Неоднократно слышали её голос и на Sochi Jazz Festival, где она исполнила совместную программу с джазовым биг-бэндом под управлением Павла Овчинникова.

Новый спектакль

В предстоящем спектакле Лиана Зайнуллина представит уникальные интерпретации советской классики, джазовых стандартов и современной эстрады. Это будет событие, которое не следует пропускать! Приходите насладиться волшебством её голоса и новыми музыкальными открытиями!

5 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
