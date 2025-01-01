Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл / Альфия Авзалова. Путь в вечность
Киноафиша Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл / Альфия Авзалова. Путь в вечность

Спектакль Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл / Альфия Авзалова. Путь в вечность

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Продолжительность 210 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о царице татарской эстрады

Спектакль создается при поддержке фонда сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой. Айдар Заббаров в содружестве с драматургом Резедой Губевой и при участии Зульфии Авзаловой продолжает исследовать образы татарской культуры. В этом контексте особое внимание уделяется Альфие Авзаловой – выдающейся татарской певице и яркой личности.

«Меня часто спрашивают: как прошло детство, молодость, как стала певицей, как живу сейчас. Интересуются, как рождается песня, в чем ее душа, и задают много других вопросов», - писала в своей книге «О себе» Альфия Авзалова. Создатели спектакля в жанре байопик попытаются представить на сцене не только судьбу человека, но и путь творца, который стал олицетворением татарского моң – души национальной песни.

Музыкальный спектакль как homage

Спектакль, посвященный Альфие Авзаловой, раскрывает образ царицы татарской эстрады и показывает трудности, с которыми она сталкивалась на пути к успеху. Музыкальный спектакль станет творческим приношением памяти великой современницы, продолжающей свой путь в Вечность.

Звуки и голоса

В спектакле используются фонограммы песен, исполненных самыми яркими представителями татарской музыкальной сцены: заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой ТАССР Альфией Авзаловой, народным артистом ТАССР Рашидом Вагаповым, а также заслуженной артисткой ТАССР Зифой Басыровой. Эти голоса оживят на сцене дух татарской музыки и культуры.

Купить билет на спектакль Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл / Альфия Авзалова. Путь в вечность

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
20 января вторник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 2300 ₽
21 января среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 2300 ₽
10 февраля вторник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 2300 ₽
11 февраля среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Санаулы кичләр / Пять вечеров
16+
Драма
Санаулы кичләр / Пять вечеров
7 февраля в 17:00 Театр им. Камала. Новое здание
от 500 ₽
Новогоднее шоу Маленького Волшебника
0+
Детские елки
Новогоднее шоу Маленького Волшебника
20 декабря в 10:00 Филармония им. Тукая
от 350 ₽
Грязный стендап. Лучшее
18+
Юмор
Грязный стендап. Лучшее
27 декабря в 23:00 Comedy Crew
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше