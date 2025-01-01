Спектакль Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл / Альфия Авзалова. Путь в вечность

Спектакль о царице татарской эстрады

Спектакль создается при поддержке фонда сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой. Айдар Заббаров в содружестве с драматургом Резедой Губевой и при участии Зульфии Авзаловой продолжает исследовать образы татарской культуры. В этом контексте особое внимание уделяется Альфие Авзаловой – выдающейся татарской певице и яркой личности.

«Меня часто спрашивают: как прошло детство, молодость, как стала певицей, как живу сейчас. Интересуются, как рождается песня, в чем ее душа, и задают много других вопросов», - писала в своей книге «О себе» Альфия Авзалова. Создатели спектакля в жанре байопик попытаются представить на сцене не только судьбу человека, но и путь творца, который стал олицетворением татарского моң – души национальной песни.

Музыкальный спектакль как homage

Спектакль, посвященный Альфие Авзаловой, раскрывает образ царицы татарской эстрады и показывает трудности, с которыми она сталкивалась на пути к успеху. Музыкальный спектакль станет творческим приношением памяти великой современницы, продолжающей свой путь в Вечность.

Звуки и голоса

В спектакле используются фонограммы песен, исполненных самыми яркими представителями татарской музыкальной сцены: заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой ТАССР Альфией Авзаловой, народным артистом ТАССР Рашидом Вагаповым, а также заслуженной артисткой ТАССР Зифой Басыровой. Эти голоса оживят на сцене дух татарской музыки и культуры.