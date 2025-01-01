Меню
Лезгинка – душа Кавказа
Киноафиша Лезгинка – душа Кавказа

Лезгинка – душа Кавказа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный колорит Дагестана: В мир лезгинки

Кавказские горы, протянувшиеся от Черного и Азовского морей до Каспийского, являются не только самой высокой горной системой России, но и домом для более 40 народов в республике Дагестан. Каждый из них сохраняет уникальные традиции и мировоззрение, но их объединяет танец лезгинка — неотъемлемая часть культурного наследия.

На предстоящей встрече зрители смогут погрузиться в музыкальный колорит Дагестана, насладиться звуками традиционных музыкальных инструментов и увидеть разнообразие лезгинки. Это уникальное событие, которое раскроет зрителям душу и ритм этого удивительного региона.

Исполнители

Событие состоится при участии ансамбля «Имамат», одного из ведущих коллективов Санкт-Петербурга. Ансамбль — лауреат множества международных конкурсов и фестивалей. Его художественный руководитель, Нурмагомед Гаджиев, является заслуженным работником культуры Республики Дагестан.

Блистательные исполнители, такие как Хаджимурад Муллахмедов (къали) и Максим Кичибеков (аргъан), добавят особый шарм в этот музыкальный вечер.

Продолжительность

Ожидаемая продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого погружения в культуру Дагестана!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16:00 от 400 ₽

