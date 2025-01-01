Воркшоп по алгоритмическому саунд-дизайну в Доме Радио

Лаборатория экспериментального звука Дома Радио приглашает на трехдневный воркшоп, посвященный основам алгоритмического саунд-дизайна и работе с TidalCycles — одной из ключевых сред для live coding и создания генеративной музыки. Занятия ориентированы на музыкантов, звуковых художников и исследователей, стремящихся глубже понять возможности алгоритмов в работе со звуком.

Программа воркшопа

В первый день участники познакомятся с концепцией алгоритмического саунд-дизайна, подразумевающей использование хаотичных и непредсказуемых структур. Также они изучат основы синтаксиса TidalCycles. Второе занятие будет посвящено методам персонализации кода, созданию многослойных звуковых структур, генеративных форм и написанию собственных функций. Завершением курса станет работа с роутингом аудиосигнала и участие в коллективной мультиканальной импровизации.

Исторический контекст

Алгоритмическая композиция имеет глубокие исторические корни, начиная от «Музыкальной игры в кости» Моцарта и до стохастических моделей Яниса Ксенакиса. В 1970-х Брайан Ино популяризировал идеи генеративной музыки, создавая композиции, которые развиваются непредсказуемо и практически без участия автора после запуска системы. Сегодня такие среды, как TidalCycles, позволяют работать с алгоритмами в реальном времени, превращая код в живой звуковой поток.

О TidalCycles

TidalCycles — это live coding среда для создания музыки в реальном времени, разработанная Алексом Маклином. Построенная на основе языка Haskell, TidalCycles позволяет описывать сложные мелодические, ритмические и текстурные структуры минималистичным кодом. Эта среда активно используется в сообществе live coding музыкантов как форма исполнительского искусства и творчества, в центре которой находится написание исходного кода и использование интерактивного программирования для импровизации.

Об авторе воркшопа

Автор воркшопа — Артем Слесарев, саунд-дизайнер, композитор и разработчик аудиоплагинов. Он работает на стыке экспериментального звука и цифровых технологий, исследуя возможности FM-синтеза, генеративных процессов и алгоритмической композиции. Среди его работ можно найти мультиканальные инсталляции и саунд-дизайн для экспериментального кино.

Расписание занятий

Занятия воркшопа пройдут 29 и 30 мая в 19:30, а также 1 июня в 14:00. Не упустите возможность погрузиться в мир алгоритмического звука и создать свое уникальное музыкальное произведение!