Лаборатория экспериментального звука: мастер-класс по электронике в Доме радио

8 декабря в рамках Лаборатории экспериментального звука пройдет уникальный мастер-класс, на котором участники смогут собрать DIY-сенсор для прослушивания электромагнитных сигналов. Воркшоп будет курировать Егор Ананко, основатель бренда decode silence, специализирующегося на создании устройств для поиска и прослушивания неслышимых источников звука.

Электромагнетизм и его значение

Электромагнетизм — это природное явление, которое фундаментально влияет на функционирование нашего мира. С развитием технологий электромагнитное поле Земли стало насыщено сигналами различных устройств — от бытовой техники до спутников связи. Эти сигналы меняются и эволюционируют, заполняя наше пространство.

Что такое магнитная антенна?

Магнитная антенна — это инструмент для исследования природы электромагнитных сигналов от электронных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и бытовая электроника. Она была разработана командой decode silence для обнаружения недоступных человеческому слуху слоев звукового ландшафта.

Участие в мастер-классе

Каждый участник мастер-класса получит подготовленный набор для сборки собственного устройства. По завершении воркшопа инструмент останется в собственности участника, что позволит продолжать исследовать захватывающий мир электромагнитных сигналов.

Как зарегистрироваться

Для участия в мастер-классе заполните форму и ответьте на вопросы анкеты. Прием заявок продлится до 5 декабря включительно, а результаты отбора будут объявлены 6 декабря. Занятия мастер-класса пройдут 8 декабря в два временных слота — в 13:00 и 17:00.