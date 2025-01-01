Лейся, песня!

Старая и добрая ретро-музыка вновь встретит своих поклонников. В Алматы пройдет концерт, где золотые хиты прошлых лет прозвучат в исполнении коллектива с богатой историей. Музыканты свято хранят традиции, наполняя известные шлягеры современным смыслом и звучанием.
Зрители смогут насладиться любимыми песнями, такими как
Обручальное кольцо,
Кто тебе сказал,
Качается вагон,
Синий иней и
Песенка про сапожника. Эти и многие другие известные композиции вновь перенесут слушателей в юные годы 70-х и 80-х, оставив незабываемые воспоминания.
Концерт не только порадует фанатов ретро-музыки, но и привлечет внимание современного поколения. Ностальгия и новизна в каждом звучании обещают создать незабываемую атмосферу вечера.