Лейся, песня!
Киноафиша Лейся, песня!

Лейся, песня!

Продолжительность 1 час 30 минут

О концерте

Ностальгический концерт ретро музыки в Алматы

Старая и добрая ретро-музыка вновь встретит своих поклонников. В Алматы пройдет концерт, где золотые хиты прошлых лет прозвучат в исполнении коллектива с богатой историей. Музыканты свято хранят традиции, наполняя известные шлягеры современным смыслом и звучанием.

Знакомые мелодии

Зрители смогут насладиться любимыми песнями, такими как Обручальное кольцо, Кто тебе сказал, Качается вагон, Синий иней и Песенка про сапожника. Эти и многие другие известные композиции вновь перенесут слушателей в юные годы 70-х и 80-х, оставив незабываемые воспоминания.

Для всех поколений

Концерт не только порадует фанатов ретро-музыки, но и привлечет внимание современного поколения. Ностальгия и новизна в каждом звучании обещают создать незабываемую атмосферу вечера.

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

