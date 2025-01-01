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Лейсан Гимаева и Булат Байрамов
Киноафиша Лейсан Гимаева и Булат Байрамов

Лейсан Гимаева и Булат Байрамов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Лейсан Гимаевой и Булата Байрамова: Ночь музыки и юмора

Популярная эстрадная певица, лауреат международного конкурса им. Г. Кайбицкой и премии Алтын Барс Лейсан Гимаева, вместе с известным теле-радио ведущим и шоуменом Булатом Байрамовым, приглашают всех любителей их творчества на уникальный концерт.

Что вас ждет на концерте?

В программе выступления прозвучат не только хиты Лейсан, но и ее новые песни. Зрители смогут насладиться популярными дуэтами этой замечательной пары, а также юмором в стиле Stand Up. Булат Байрамов поднимет на обсуждение извечные темы семейных отношений, что добавит особую атмосферу вечеру.

Интересные факты о выступлении

Лейсан Гимаева и Булат Байрамов известны своей химией на сцене, что делает каждое их выступление незабываемым. Оба артиста активно участвуют в различных благотворительных проектах, что подчеркивает их социальную ответственность и желание делать мир лучше.

Не пропустите!

Этот концерт станет отличной возможностью провести время в компании талантливых артистов и насладиться их творчеством. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 26 октября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
18:30 от 900 ₽

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