Опера «Левша» Родиона Щедрина на Мариинской сцене

Спектакль «Левша» — это уникальная опера, написанная Родион Щедриным по мотивам знаменитой повести Николая Лескова. Этот шедевр будет представлен на сцене Мариинского театра и сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Сюжет и идеи

«Левша» — это не просто история, а глубокое художественное исследование. Повесть Лескова изобилует яркими, контрастирующими характерами и насыщенной символикой. Мы видим на сцене русских царей Александра I и Николая I, Зимний дворец, английский королевский двор. Это сочетание буффонады и трагедии, смеха и слез создает уникальный театральный опыт.

Главный герой — косой неграмотный мастеровой из Тулы с «золотыми руками». В его образе запечатлены характерные черты русского народа: одаренность, смекалка, самоирония и даже пагубная страсть к алкоголю. Эта опера поднимает вечные темы власти и жизни простого человека, а также невостребованности гения на родной земле.

Музыкальное руководство

Опера «Левша» была написана к открытию новой сцены Мариинского театра (Мариинский-2). Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — Валерий Гергиев, которому исполнилось 60 лет. Этот спектакль — дань уважения выдающемуся музыканту, и партитура посвящена именно ему.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события, которое объединяет в себе богатство русской культуры и мастерство исполнения!