Спектакль-сказка «Левша» на фестивале «Школьная классика»

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует к просмотру спектакль-сказку «Левша», основанный на произведении Николая Лескова. Постановка осуществляется театром Москонцерт и обещает быть веселой, озорной и увлекательной.

Сюжет спектакля

Спектакль рассказывает о тульском мастере Левше, который подковал английскую блоху, тем самым продемонстрировав свое мастерство и утерев нос заморским мастерам. История начинается с того, что англичане прислали Российскому Императору механическую блоху, чтобы похвастаться своими техническими достижениями.

Император, впечатленный удивительным подарком, поручает Генералу Платову отвезти блоху тульским мастерам для изучения. Платов, прибыв в Тулу, использует хитрость, ласковые слова и грозные угрозы, чтобы уговорить мастеров выполнить повеление Императора. В итоге выбирают именно Левшу и его опытного напарника Егупыча.

Интрига и приключения

Время на выполнение задания ограничено — сорок дней и сорок ночей. Когда мастера с гордостью представляют свою работу Платову, он, не заметив никаких изменений, начинает шуметь и обвинять их в халатности. Обидевшись на такие обвинения, мастера отказываются раскрыть секрет. Платов, разгневанный, увозит Левшу в Англию, однако даже английские мастера не могут разгадать русский секрет.

Кульминация и финал

Тем не менее, Левша, побывавши за границей, на всю жизнь запоминает «заморские чудеса» и возвращается в Петербург. Там, на встрече с Императором, он раскрывает секрет, как удалось подковать блоху и заставить её танцевать русскую плясовую, а не танцы иностранного образца.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о мастерстве и гордости за свою профессию.