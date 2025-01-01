Спектакль «Левша»: впечатляющая адаптация известной повести Николая Лескова о судьбе талантливого человека в России

Спектакль, который соединяет танцы, песни и драматическую игру актёров, обещает стать ярким событием театральной жизни.

Талантливый актёр в главной роли

В роли атамана Платова выступает заслуженный артист России Владислав Демченко, что гарантирует высокое качество исполнения и эмоциональную глубину. Его мастерство непременно привлечёт внимание зрителей.

Музыка и песни

В спектакле звучат произведения таких великих композиторов, как Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Валерий Гаврилин и Арам Хачатурян. Особое внимание заслуживают песни, написанные специально для «Левши» Евгением Крылатовым и Юрием Энтиным. Стихи для одной из песен, «Машка», создал Григорий Данской.

Декорации и оформление

Спектакль декорирован в духе русских народных промыслов, что добавляет особую атмосферу. Зрителей ждёт гжельский «царский дворец» в Петербурге, тульские избушки и росписи, вдохновлённые дымковской и филимоновской игрушкой. Это всё – работа известного театрального художника Анны Львовой.

Незабываемый подарок

Легкий и динамичный спектакль «Левша» придётся по вкусу зрителям всех возрастов и станет незабываемым подарком в мире театра. Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание искусства, музыки и народных традиций!