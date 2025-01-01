Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Левша
Билеты от 0₽
Киноафиша Левша

Спектакль Левша

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Левша»: впечатляющая адаптация известной повести Николая Лескова о судьбе талантливого человека в России

Спектакль, который соединяет танцы, песни и драматическую игру актёров, обещает стать ярким событием театральной жизни.

Талантливый актёр в главной роли

В роли атамана Платова выступает заслуженный артист России Владислав Демченко, что гарантирует высокое качество исполнения и эмоциональную глубину. Его мастерство непременно привлечёт внимание зрителей.

Музыка и песни

В спектакле звучат произведения таких великих композиторов, как Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Валерий Гаврилин и Арам Хачатурян. Особое внимание заслуживают песни, написанные специально для «Левши» Евгением Крылатовым и Юрием Энтиным. Стихи для одной из песен, «Машка», создал Григорий Данской.

Декорации и оформление

Спектакль декорирован в духе русских народных промыслов, что добавляет особую атмосферу. Зрителей ждёт гжельский «царский дворец» в Петербурге, тульские избушки и росписи, вдохновлённые дымковской и филимоновской игрушкой. Это всё – работа известного театрального художника Анны Львовой.

Незабываемый подарок

Легкий и динамичный спектакль «Левша» придётся по вкусу зрителям всех возрастов и станет незабываемым подарком в мире театра. Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание искусства, музыки и народных традиций!

В ролях
Владислав Демченко

Купить билет на спектакль Левша

Помощь с билетами
Ноябрь
2 ноября воскресенье
12:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4

Фотографии

Левша Левша Левша Левша

В ближайшие дни

Щелкунчик
6+
Балет Детский
Щелкунчик
31 декабря в 15:00 РАМТ
от 1500 ₽
Музыка Победы
0+
Цирк
Музыка Победы
22 ноября в 14:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 1500 ₽
Пиковая дама
16+
Премьера Драма
Пиковая дама
4 ноября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше