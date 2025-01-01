Спектакль Левша

Опера Родиона Щедрина «Левша» в Мариинском театре

Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

«Левша» – это самая известная повесть Николая Лескова, хорошо знакомая каждому российскому зрителю. Именно она служит основой для оперы Родиона Щедрина. Сюжет повести богат на гротескные элементы и парадоксы. Это и библейская притча, и ярмарочный миф, и эпическое сказание, представленное через яркие и контрастные характеры.

В центре повествования русские цари – Александр I и Николай I, зимний дворец и английский королевский двор. Зрители увидят, как буффонада и трагедия переплетаются в одном произведении, создавая необыкновенную атмосферу смеха сквозь слезы.

Герой—мастеровой

Главный герой, косой неграмотный мастеровой из Тулы, является символом важнейших черт русского национального характера. В нем сконцентрированы самобытная одаренность, смекалка, самоирония и пагубная страсть к алкоголю. Это персонаж, олицетворяющий вечную русскую тему о власти и простом народе, а также невостребованности гения на своей родине.

Информация о спектакле

Двухактная опера была написана к открытию новой сцены Мариинского театра и посвящена Валерию Гергиеву. Это произведение обещает стать важной вехой в современном театральном искусстве, сочетая в себе как глубокие философские размышления, так и яркие театральные образы.