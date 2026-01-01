Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леван Ломидзе и Евгений Борец
Билеты от 1500₽
Киноафиша Леван Ломидзе и Евгений Борец

Леван Ломидзе и Евгений Борец

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Левана Ломидзе и Евгения Борца в Jam club

В московском клубе Jam club состоится мероприятие, которое подарит зрителям уникальную музыкальную встречу. На сцену выйдут Леван Ломидзе и Евгений Борец — два выдающихся музыканта, каждый из которых внес значительный вклад в развитие блюза и джаза в России.

Леван Ломидзе: виртуоз гитары

Леван Ломидзе — гитарист, певец и автор песен, который является основателем группы Blues Cousins. Его удивительные живые выступления в США и альбом «Live in USA» сделали его известным не только в России, но и за рубежом. Леван — первый российский гитарист, получивший признание на родине блюза. В 2002 году он подписал контракт с Вашингтонским Блюзовым сообществом, что открыло ему двери на крупнейшие блюзовые фестивали Америки.

Неоднократно отмеченный призами и наградами, Леван стал номинантом на звание лучшего российских блюзового музыканта года по версии радиопередачи «Доктор Блюз». В 2005 году вышел его альбом «Live in USA», ставший настоящим прорывом для московского блюза. Более того, Леван был награжден мэром Москвы за акцию «Рок против наркотиков».

Евгений Борец: мастер джаза

Евгений Борец — выдающийся джазовый пианист, композитор и аранжировщик, известный своей работой над музыкой для фильмов и театральных постановок. Он — лауреат международных конкурсов и активный участник таких фестивалей, как «Усадьба джаз» и «Джазовый перекрёсток». Евгений сотрудничал с многими известными российскими джазменами, среди которых Игорь Бутман и Андрей Макаревич.

Его музыкальное наследие включает множество проектов, таких как «Оркестр Креольского танго», «Идиш-джаз» и «Джазовые трансформации», что подчеркивает его разнообразие и креативный подход к джазовой музыке.

Концерт Левана Ломидзе и Евгения Борца обещает стать настоящим праздником для любителей блюза и джаза. Не упустите возможность насладиться их мастерством и уникальным звучанием!

Купить билет на концерт Леван Ломидзе и Евгений Борец

Помощь с билетами
Июнь
Август
23 июня вторник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
4 августа вторник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Концерт учеников Алины Енгибарян
12+
Джаз

Концерт учеников Алины Енгибарян

4 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 800 ₽
Бах и «Времена года»: играет Елена Привалова
12+
Классическая музыка

Бах и «Времена года»: играет Елена Привалова

7 июня в 16:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 750 ₽
Праздничный хор Валаамского монастыря
6+
Живая музыка

Праздничный хор Валаамского монастыря

8 января в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше