Концерт Левана Ломидзе и Евгения Борца в Jam club

В московском клубе Jam club состоится мероприятие, которое подарит зрителям уникальную музыкальную встречу. На сцену выйдут Леван Ломидзе и Евгений Борец — два выдающихся музыканта, каждый из которых внес значительный вклад в развитие блюза и джаза в России.

Леван Ломидзе: виртуоз гитары

Леван Ломидзе — гитарист, певец и автор песен, который является основателем группы Blues Cousins. Его удивительные живые выступления в США и альбом «Live in USA» сделали его известным не только в России, но и за рубежом. Леван — первый российский гитарист, получивший признание на родине блюза. В 2002 году он подписал контракт с Вашингтонским Блюзовым сообществом, что открыло ему двери на крупнейшие блюзовые фестивали Америки.

Неоднократно отмеченный призами и наградами, Леван стал номинантом на звание лучшего российских блюзового музыканта года по версии радиопередачи «Доктор Блюз». В 2005 году вышел его альбом «Live in USA», ставший настоящим прорывом для московского блюза. Более того, Леван был награжден мэром Москвы за акцию «Рок против наркотиков».

Евгений Борец: мастер джаза

Евгений Борец — выдающийся джазовый пианист, композитор и аранжировщик, известный своей работой над музыкой для фильмов и театральных постановок. Он — лауреат международных конкурсов и активный участник таких фестивалей, как «Усадьба джаз» и «Джазовый перекрёсток». Евгений сотрудничал с многими известными российскими джазменами, среди которых Игорь Бутман и Андрей Макаревич.

Его музыкальное наследие включает множество проектов, таких как «Оркестр Креольского танго», «Идиш-джаз» и «Джазовые трансформации», что подчеркивает его разнообразие и креативный подход к джазовой музыке.

Концерт Левана Ломидзе и Евгения Борца обещает стать настоящим праздником для любителей блюза и джаза. Не упустите возможность насладиться их мастерством и уникальным звучанием!