Энергия блюза с Леваном Ломидзе и Blues Cousins

Леван Ломидзе и его группа Blues Cousins — один из самых популярных блюзовых коллективов в России. По оценке The Moscow Times, они являются самой востребованной группой в московских клубах.

За 20 лет существования музыканты сделали московский блюз известным в Европе и США. Леван Ломидзе с группой провел 4 больших тура и выступил на 18 фестивалях, дав более 80 сольных концертов. Это впечатляющее достижение подтверждает их высокую популярность и востребованность на музыкальной сцене.

В дискографии группы 6 альбомов, изданные такими компаниями, как Lо Production (Париж), Landy Star Music (Москва) и Jazz Stream Records (США). Каждое их релиз наполнен самобытным звучанием, что делает их концерты особенно яркими и запоминающимися.

Леван Ломидзе и Blues Cousins не только радуют своих слушателей качественной музыкой, но и поражают своей энергией. Они создают неповторимую атмосферу праздника, которую ощущает каждый зритель на их концерте. Потрясающая харизма Левана в сочетании с профессионализмом группы делают каждый вечер незабываемым для поклонников блюза.