Леван Ломидзе and Blues Cousins

Blues Cousins: Неповторимый блюзовый вечер

Blues Cousins — один из самых популярных блюзовых коллективов в России. По оценке The Moscow Times, эта группа является самой востребованной на московской сцене. За 20 лет существования они сделали московский блюз популярным не только в России, но и в Европе и США.

Успех на международной арене

Леван Ломидзе и его команда провели четыре крупных тура по родине блюза, выступая на 18 фестивалях и давая более 80 сольных концертов. Такой успех стал возможен благодаря их невероятной энергии и харизме.

Дискография и сотрудничество

Группа выпустила шесть альбомов, над которыми работали известные лейблы, такие как Lo Production (Париж), Landy Star Music (Москва) и Jazz Stream Records (США). Каждый новый релиз радует поклонников качественной музыкой и уникальным звучанием.

Непередаваемая атмосфера

На концертах Blues Cousins зрители могут погрузиться в атмосферу настоящего праздника. Их живая и динамичная музыка, а также мастерство исполнителей создают незабываемый вечер. Харизма Левана в сочетании с обаянием музыкантов команды делают каждое выступление ярким событием.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта! Ждем вас на концерте Blues Cousins!