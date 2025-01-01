Меню
Леван Ломидзе and Blues Cousins
Билеты от 1000₽
Киноафиша Леван Ломидзе and Blues Cousins

Леван Ломидзе and Blues Cousins

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Blues Cousins: Неповторимый блюзовый вечер

Blues Cousins — один из самых популярных блюзовых коллективов в России. По оценке The Moscow Times, эта группа является самой востребованной на московской сцене. За 20 лет существования они сделали московский блюз популярным не только в России, но и в Европе и США.

Успех на международной арене

Леван Ломидзе и его команда провели четыре крупных тура по родине блюза, выступая на 18 фестивалях и давая более 80 сольных концертов. Такой успех стал возможен благодаря их невероятной энергии и харизме.

Дискография и сотрудничество

Группа выпустила шесть альбомов, над которыми работали известные лейблы, такие как Lo Production (Париж), Landy Star Music (Москва) и Jazz Stream Records (США). Каждый новый релиз радует поклонников качественной музыкой и уникальным звучанием.

Непередаваемая атмосфера

На концертах Blues Cousins зрители могут погрузиться в атмосферу настоящего праздника. Их живая и динамичная музыка, а также мастерство исполнителей создают незабываемый вечер. Харизма Левана в сочетании с обаянием музыкантов команды делают каждое выступление ярким событием.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта! Ждем вас на концерте Blues Cousins!

Купить билет на концерт Леван Ломидзе and Blues Cousins

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
23 ноября воскресенье
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

Фотографии

Леван Ломидзе and Blues Cousins

