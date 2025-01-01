Меню
Леван Ломидзе & Blues Cousins
Билеты от 1000₽
Киноафиша Леван Ломидзе & Blues Cousins

Леван Ломидзе & Blues Cousins

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Леван Ломидзе и Blues Cousins: Волшебство блюза на сцене

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Леваном Ломидзе и его группой Blues Cousins. Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир блюзовой музыки, где каждый аккорд и каждое слово способны создать атмосферу волшебства.

Кто такой Леван Ломидзе?

Леван Ломидзе – один из самих ярких представителей отечественной блюзовой сцены. Он не только талантливый музыкант и автор песен, но и харизматичный лидер группы Blues Cousins. Его игра на гитаре превращается в искусство, способное завораживать слушателей.

Покоритель сцен и сердец

Леван стал одним из первых отечественных артистов, получивших признание в Соединённых Штатах. Он дал более ста концертов на американской земле, что подтверждает его статус в мире блюза. В 2006 году в США был издан его «живой» альбом, что открыло новые горизонты для карьеры исполнителя.

Таланты и достижения

Ломидзе был признан одним из лучших гитаристов в России и вошел в десятку лидеров этого жанра. Он также принимал участие в самых известных блюзовых фестивалях как в России, так и за границей. Каждый раз, когда он берёт в руки гитару, публика ощущает глубокую связь с музыкантом.

Не пропустите!

Этот концерт – шанс увидеть выступление настоящего мастера жанра! Вы гарантированно получите удовольствие от музыки, которая будет звучать в унисон с вашими эмоциями. Не упустите возможность прикоснуться к искусству блюза вместе с Леваном Ломидзе и Blues Cousins!

Купить билет на концерт

26 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Леван Ломидзе & Blues Cousins

