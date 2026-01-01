Спектакль Лев Зулькарнаев. Стихи. Свои/Чужие

Вечер актера и поэта Льва Зулькарнаева в лектории «Прямая речь»

Вечер, посвященный актёру и поэту Львом Зулькарнаеву, станет уникальной возможностью услышать голос одного из самых ярких представителей современного театра и кино. Это не просто представление, а повод заглянуть в мир искусства через призму его творчества.

Поэзия и проза классиков

На сцене прозвучат произведения известных авторов: Александра Пушкина, Юрия Левитанского, Иосифа Бродского. Эти строки призваны не только обогатить вечер, но и вызвать глубокие размышления о жизни и любви.

Творчество Зулькарнаева

Лев Зулькарнаев представит свои собственные стихи, которые отражают его уникальный взгляд на мир и искусство. Это шанс увидеть, как талант актера перекликается с его поэтическим даром.

Темы для обсуждения

В ходе вечера зрители смогут обсудить важные вопросы о жизни, театре и поэзии. Участники вечера встретятся с актёром и смогут задать ему вопросы, что сделает мероприятие ещё более личным и запоминающимся.

