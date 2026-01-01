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Лев зимой
Киноафиша Лев зимой

Спектакль Лев зимой

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Джеймса Голдмена

Театр «Другая Опера» представляет долгожданную премьеру нового сезона — психологическую драму «Лев зимой» по одноимённой пьесе оскароносного Джеймса Голдмена. Это захватывающая история, которая переносит зрителей в средневековье, полное интриг, борьбы за власть и человеческих страстей.

О пьесе

«Лев зимой» — классическое произведение, экранизированное дважды: в 1968 году с Кэтрин Хепбёрн и Питером О'Тулом и в 2003 году под режиссурой Андрея Кончаловского с Гленн Клоуз и Патриком Стюартом. Действие разворачивается в замке Шинон, где Генрих II, король Англии и отец знаменитых исторических фигур Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного, сталкивается с тяжёлым выбором: кому передать корону и как удержать империю, которую он создал и защищал. Его отношения с семьёй — это драма предательства, амбиций и разочарований, актуальная как в средневековье, так и в наши дни.

Особенности постановки

В постановке театра «Другая Опера» звучит оригинальный перевод пьесы на русский язык, а действие сопровождается классической музыкой. Зрителя ждёт мощное сценическое воплощение этой истории о власти, любви и предательстве. Средневековая атмосфера не романтизируется, а становится мрачным отражением политических игр и интриг, которые актуальны и сегодня.

В ролях
Дарья Лозинская
Станислав Аверьянов
Михаил Кузнецов
Ярослав Буравченко
Жорж Девдариани
Исполнители
Дарья Лозинская
Станислав Аверьянов
Михаил Кузнецов
Ярослав Буравченко
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