Лев, колдунья и платяной шкаф
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о волшебной Нарнии

Современное прочтение классики

Спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» — это не просто сказка, это глубокомысленное размышление о природе добра и зла, о внутренней борьбе, происходящей не только в фантастических мирах, но и в сердцах людей. Зрители, следя за приключениями героев, смогут погрузиться в этот волшебный мир, чтобы найти ответы на важные вопросы, которые актуальны как для детей, так и для взрослых.

Волшебная Нарния и её испытания

Оказавшись в Нарнии, дети попадают в мир, где идет борьба между величественным Львом Асланом и злой Белой Колдуньей. Им предстоит не только стать свидетелями этой войны, но и сыграть ключевую роль в борьбе за свободу и справедливость. Через их приключения зрители увидят, как важно сохранять единство, стойкость и веру в добро даже перед лицом величайших испытаний.

Режиссер Иван Орлов: о современных параллелях

Режиссёр спектакля Иван Орлов говорит о важности поиска ответов на современные вопросы через сказочные сюжеты:
«Меня заинтересовало, почему сегодня многие, и дети, и взрослые, уходят в параллельные миры, подобно героям «Игры престолов». Это желание понять реальность через фантазию. Война в нашем мире ощущается особенно остро, и я, как герои книги, задаю себе вопросы: кто я в этой борьбе? Как могу противостоять силам, которые больше меня?»

О книге, ставшей основой спектакля

«Лев, колдунья и платяной шкаф» — это первая книга из серии «Хроники Нарнии», написанная Клайвом С. Льюисом в 1950 году. Роман стал настоящей классикой мировой литературы и был включён в список 100 лучших книг на английском языке по версии журнала Time. Эта сказка стала мостом между реальностью и волшебством для многих поколений читателей, а теперь переносится на театральную сцену.

Сюжет книги отчасти автобиографичен. В 1940 году, во время Второй мировой войны, Льюис приютил в своём доме четверых детей, эвакуированных из Лондона. Чтобы найти с ними общий язык и отвлечь от ужасов войны, он начал писать «Льва, колдунью и платяной шкаф». Эта история о Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси, которые находят в старом шкафу вход в волшебную страну Нарнию, продолжает вдохновлять детей и взрослых по всему миру.

Не пропустите!

Спектакль обещает стать незабываемым событием как для поклонников классической литературы, так и для тех, кто впервые откроет для себя мир Нарнии.

Режиссер
Иван Орлов
В ролях
Сергей Шелгунов
Лилиан Наврозашвили
Анна Мигицко
Татьяна Маколова
Иван Стрюк

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽

Фотографии

Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф Лев, колдунья и платяной шкаф

