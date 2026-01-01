Спектакль Лев и Мышка-Никудышка

Лев и Мышка-Никудышка

Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

Мюзикл «Лев и Мышка-Никудышка» в Живом театре

Живой театр приглашает зрителей на уникальный мюзикл «Лев и Мышка-Никудышка», основанный на знаменитой басне Эзопа. Это спектакль для детей от 3-х лет, который станет настоящим учебником морально-нравственных ценностей.

В центре истории — катастрофа в волшебном лесу, где звери сталкиваются с холодом и разобщённостью. В ходе событий они обнаруживают значимость взаимовыручки и уважения друг к другу. Мюзикл затрагивает важные темы, такие как уникальность и необходимость поддержки каждого существа, независимо от его природы.

Спектакль выделяется акцентом на театрализации, позволяющей детям настраиваться на эмоции персонажей и их взаимоотношения, а не на прямую мораль. Интерактивные элементы, песенные номера и цирковые трюки способствуют развитию креативного мышления и эмоциональной эмпатии у юных зрителей.

Новая интерпретация классической басни обогащается новыми героями и яркими костюмами, созданными с помощью индивидуальной росписи. Художественная роспись и динамичное соединение цирковых действий и музыкальных номеров делают каждую сцену незабываемой.

Спектакль включает в себя активное участие детей и родителей, способствуя сплочению семьи. Быстрый темп событий удерживает внимание маленьких зрителей, а содержание легко пересказывать, что позволяет проводить беседы на моральные темы.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который объединяет в себе элементы театра, цирка и музыки, предлагая зрителям веселую и познавательную атмосферу.

Июнь
12 июня пятница
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
