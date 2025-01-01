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Лев Еременко
Киноафиша Лев Еременко

Лев Еременко

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Лев Ерёменко: уникальный стендап-вечер

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с финалистом «Открытого Микрофона» на ТНТ — Львом Ерёменко! Этот талантливый комик уже завоевал сердце многих зрителей благодаря своему уникальному стилю и остроумным шуткам.

Кто такой Лев Ерёменко?

Лев Ерёменко — не просто комик, а яркая личность в мире стендапа. Он активно участвует в популярных проектах, таких как «Стендап Андеграунд» и «Стендап на Paramount Comedy». Кроме того, Лев является участником youtube-шоу «Разгоны» и проекта Outside Standup, что подтверждает его высокий уровень мастерства и популярность среди зрителей.

Что вас ждет на вечере?

На спектакле вы услышите свежие шутки и истории из жизни, которые заставят вас смеяться до слез. Лев умеет находить смешное в обычных ситуациях и делиться своими мыслями о жизни в этом непростом мире. Не пропустите возможность стать частью этого уникального события!

Ждем вас на стендап-вечере с Львом Ерёменко — смех гарантирован!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽

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