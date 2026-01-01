Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте
Билеты от 1650₽
Киноафиша
Лев Еременко
Лев Еременко
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 1650₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Лев Еременко
Помощь с билетами
Февраль
28 февраля
суббота
19:30
Stand Up Store Moscow
Москва, Петровка, 21
Купить билеты
от 1650 ₽
В ближайшие дни
18+
Поп
Диско
Joy
23 апреля в 19:00
Petter
от 7500 ₽
6+
Джаз
Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия)
30 марта в 19:00
Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
Праздничный концерт к 8 марта. С.Прокофьев «Ромео и Джульетта»
9 марта в 14:00
Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667