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Лев Еременко
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лев Еременко

Лев Еременко

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Льва Еременко в Standup Club на Трубной

Не пропустите уникальную возможность увидеть одного из самых ярких исполнителей современности — Льва Еременко. Его концерт пройдет в Standup Club на Трубной, и это событие обещает стать настоящим театральным праздником для всех любителей юмора и музыки.

О Льве Еременко

Лев Еременко — талантливый комик, известный своим остроумным стилем и неповторимым обаянием. Он стал знаменитым благодаря своим выступлениям на различных фестивалях и в шоу, где сочетает элементы стендапа и музыкальных номеров. Его уникальный подход к юмору и умение взаимодействовать с публикой делают каждое выступление незабываемым.

Что ожидать от концерта?

На концерте Льва зрителей ждет новая программа, полная свежих шуток, музыкальных импровизаций и ярких историй из жизни. Это шанс насладиться не только остроумными наблюдениями, но и музыкальными номерами, которые создают особую атмосферу вечера.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Standup Club или в кассах клуба. Рекомендуем не откладывать покупку, так как интерес к мероприятию большой, и места быстро распродаются!

Приходите на концерт Льва Еременко, чтобы зарядиться положительными эмоциями и великолепным настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 1000 ₽

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