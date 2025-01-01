Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лев Еременко. Стендап-концерт
Киноафиша Лев Еременко. Стендап-концерт

Лев Еременко. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Лев Ерёменко: Стендап-концерт Stage Standup Club

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу с участием финалиста «Открытого Микрофона» на ТНТ — Льва Ерёменко. Этот талантливый комик стал известен благодаря участию в популярных проектах, таких как «Стендап Андеграунд», «Стендап на Paramount Comedy», а также интернет-шоу «Разгоны» и проекте Outside Standup.

Что ожидать на концерте?

В рамках стендап-концерта Лев представит свои самые яркие и остроумные номера. Его стиль исполнение сочетает в себе ироничный подход к повседневным ситуациям и глубинное понимание человеческой природы. Зрители будут в восторге от его уникального взгляда на привычные вещи.

Интересные факты о Льве Ерёменко

  • Лев активно выступает на различных комедийных площадках и быстро завоевывает популярность среди зрителей.
  • Он известен своим умением мгновенно находить общий язык с публикой, что делает каждый его выступление уникальным и незабываемым.
  • Ерёменко считает, что лучший юмор — это отражение жизни, и старается делиться с залом самыми интересными моментами своего опыта.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением комика, который покоряет сердце и ум зрителей! Посетите стендап-концерт Льва Ерёменко в Stage Standup Club и получите заряд хорошего настроения на долгое время.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
17 сентября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Классика при свечах: Вивальди Времена года
6+
Классическая музыка
Классика при свечах: Вивальди Времена года
16 октября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Шедевры мирового органа при свечах. Голос и орган
6+
Классическая музыка
Шедевры мирового органа при свечах. Голос и орган
19 сентября в 20:30 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше